قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بكفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.





وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة "الإسفنجية"، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن