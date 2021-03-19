شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بكفر قدوم

قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بكفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة "الإسفنجية"، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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