شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن
الشهيد الشيخ عاطف حنايشة
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الشعبية الشهيد الشيخ عاطف يوسف حنايشة  الذي استشهد قبل قليل في مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء مسيرة ضد الاستيطان  شرق بيت دجن، شرق نابلس.

وأكدت الحركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة هي جريمة إعدام , يجب الرد عليها بتصعيد الانتفاضة  وتصعيد العمليات ضد قوات الاحتلال والانتفاض في وجه  الاٍرهاب الاستيطاني حتى طرده وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين.

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