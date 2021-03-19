المالكي يلتقي مسجل المحكمة الجنائية الدولية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

التقى د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، والوفد المرافق له، ببيتر لويس، المسجل الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك ضمن سلسة اللقاءات التي قام بها بعد فتح المحكمة للتحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.



واشار المالكي إلى تطلع دولة فلسطين الى الإسراع في انجاز مؤسسات المحكمة الجنائية بما فيها سجل المحكمة لواجباتهم للمضي قدما والتعاون لتطوير الفهم بعملهم وولاية المحكمة، واختصاصها، تحديدا خلال فترة التحقيق الجنائي وما بعده، حفاظا على حق الضحايا وعائلاتهم في ايصال صوتهم للمحكمة.



وقد عبر عن رغبته في الاطلاع على خطط سجل المحكمة بشأن العلاقة مع فلسطين في هذه المرحلة الهامة من فتح التحقيق الجنائي الذي اعلنته المحكمة في بداية الشهر الجاري.



وأضاف الى ان الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلع باهتمام الى جهود المحكمة الجنائية في وفائها بواجباتها المناطة بها استنادا لميثاق روما المؤسس للمحكمة، في حماية مصلحة الضحايا، ومنع الافلات من العقاب.