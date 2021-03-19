القدس: 30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدّى نحو 30 ألف مواطن، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين، عن طريق نصب حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة والمسجد الأقصى.