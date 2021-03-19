حماس تعلق على استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في نابلس

ووفق مصادر محلية، فإن الشهيد هو الشيخ عاطف حنايشة مؤذن مسجد موسى بن نصير، في بلدة بيت دجن شرق نابلس.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، ‏إن استشهاد الشيخ عاطف حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، برصاص جيش الاحتلال، "جريمة صهيونية جديدة وإرهاب وحشي لا يتوقف يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الجرائم الصهيونية ستكون دائماً وقوداً لثورة شعبنا المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية".وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، باستشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في رأسه في قرية بيت دجن شرق نابلس.