فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصلت فلسطين اليوم الجمعة، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 1851 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و21 وفاة بالضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم تسجيل 1794 حالة تعافٍ خلال نفس الفترة الزمنية.



وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: جنين 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 1، نابلس 4، بيت لحم 3، سلفيت 1، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 92، طولكرم 166، جنين 187، الخليل 395، رام الله والبيرة 228، ضواحي القدس 51، نابلس 290، بيت لحم 100، سلفيت 41، أريحا والأغوار 19، طوباس 26، قطاع غزة 256.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 92، طولكرم 156، جنين 153، الخليل 448، رام الله والبيرة 166، ضواحي القدس 18، نابلس 318، بيت لحم 131، سلفيت 85، أريحا والأغوار 29، طوباس 45، قطاع غزة 153.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 192 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.