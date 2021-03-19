دولي

إسرائيل: الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الأخير .. هل تجرى انتخابات خامسة؟

إسرائيل: الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الأخير .. هل تجرى انتخابات خامسة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد استطلاع أخير أجرته كل من صحيفة (إسرائيل هيوم)، و(i24NEWS)، قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية، بأنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيحصل على 29 مقعداً، فيما سيحصل (هناك مستقبل) بزعامة يئير لبيد، بـ 18 مقعداً.

وأفاد الاستطلاع بأن حزب (يمينا)، برئاسة نفتالي بينت، سيحصل على 10 مقاعد، و(أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، على 10 مقاعد أيضاً.

ووفق الاستطلاع فإن (القائمة المشتركة) برئاسة أيمن عودة ستحصل على 10 مقاعد، و(شاس) برئاسة افيخاي درعي، تسعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان، 8 مقاعد.

وفيما يتعلق بتوزيع الكتل، فإن كتلة نتنياهو ستحصل على 50 مقعداً في (كنيست)، وكتلة استبدال نتنياهو، 60 مقعداً، فيما حزب (يمينا) 10 مقاعد.

في السياق قالت صحيفة (معاريف)، إن نتنياهو، سيحتاج إلى ضم حزب (يمينا)، برئاسة بينيت، إلى ائتلافه، كما سيحتاج إلى أصوات القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، من أجل تشكيل حكومة. 

وفي المقابل، يحتاج المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى ضم (يمينا) و(القائمة المشتركة) كي يتمكن من تشكيل حكومة. ورغم ذلك، يبدو أن السيناريو الثاني غير واقعي.

وتظهر الاستطلاعات بوجود فروق في توقع نتائج الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز أحزاب لنسبة الحسم، لكن يبدو أنها لن تحسم في تشكيل الحكومة المقبلة أو التوجه لانتخابات خامسة.

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