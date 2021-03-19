شؤون فلسطينية

مواطنون يحرقون خيمة لمستوطنين نُصبت في أراضي كيسان ببيت لحم

مواطنون يحرقون خيمة لمستوطنين نُصبت في أراضي كيسان ببيت لحم
مستوطنون ينصبون خيمة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مواطنون من قرية كيسان شرق بيت لحم، اليوم الجمعة خيمة نصبها مستوطنون في أراضيهم وأزالوها.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، إن مجموعة من مواطني القرية أحرقوا وأزالوا خيمة نصبها مستوطنون يوم أمس في اراضي بمنطقة "السدة" جنوب شرق القرية، بمحاذاة مستوطنة "معاليه عاموس" تعود للمواطن علان جاد الله تباهين .

وصعّد المستوطنون وقوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في قرية كيسان، والتي تمثلت بهدم "بركسات" وغرف زراعية واعتداءات على رعاة الاغنام .

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