قناة إسرائيلية: رئيس (شاباك) التقى الرئيس عباس وحذره من ثلاث قضايا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) اليوم الجمعة، إن رئيس (شاباك)، نداف أرغمان التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالرئيس محمود عباس، وأصدر له تحذيراً إسرائيلياً شديداً بشأن ثلاث قضايا.
أفادت (القناة 12) اليوم الجمعة، إن رئيس (شاباك)، نداف أرغمان التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالرئيس محمود عباس، وأصدر له تحذيراً إسرائيلياً شديداً بشأن ثلاث قضايا.
وأضافت القناة بأن من بين القضايا، نية حركة فتح الترشح بقائمة مشتركة مع حماس في الانتخابات، والاتفاق على تشكيل حكومة مشتركة.
ووفق ادعاء القناة، فإن أرجمان أوضح للرئيس عباس بأنه "يرتكب أخطاءً جسيمة سيجد صعوبة في التراجع عنها لاحقًا".
وأضافت القناة: بأنه أيضا وصل أيضا مندوب أمريكي سرًا، إلى المقاطعة وأعطى الرئيس عباس تحذيرًا مماثلاً، وفق زعمها.
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