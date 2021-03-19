نتنياهو يكشف حقيقة تطبيع إسرائيل مع سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حقيقة المعلومات المتداولة عن تجهيز بلاده لاتفاقيات سلام مع 4 دول عربية جديدة، بينها سوريا.



وقال نتنياهو وفق قناة (I24 NEWS): "هناك 4 اتفاقيات سلام قادمة"، مشيرا إلى انه "لدينا الآن 6 اتفاقيات مع دول عربية وفي انتظارنا 4 دول إضافية"، موضحا أن سوريا لن تكون من بين هذه الدول.



وأكد على أنه كان من المفروض أن يزور الإمارات قبل أيام، ولم يتم ذلك بسبب خلاف مع الأردن، مشيرا إلى أنه قبل سنوات لم يكن يتخيل أن بالإمكان زيارة الامارات والمغرب والسودان والبحرين.



وأضاف: "اليوم هذا ممكن بسبب الثورة التي جلبها السلام مقابل السلام، وليس السلام مقابل إخلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين، هذا ليس سلاما".