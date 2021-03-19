الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة، تقريرها اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إنها قامت باجراء 1734 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



فيما أعلنت تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.



وأكدت الصحة تعافي 153 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 58417 اصابة وبلغ اجمالي الحالات النشطة 2607 حالة أما فيما يتعلق باجمالي المتعافين فهو 55236 حالة.



وبلغ اجمالي الوفيات 574 حالة وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 100 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 69 حالة.