وزير الدفاع التركي يوجه رسالة جديدة إلى مصر

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رام الله - دنيا الوطن

شدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها بما في ذلك مصر، مشددا على أن تركيا لا تطمع في حقوق وأراضي أطراف أخرى.



ووفق وكالة (الأناضول) فقد قال أكار: إن بلاده تسعى إلى "تقاسم عادل لثروات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بين دولها في إطار القانون الدولي، وبناء مستقبل مزدهر وسلمي سويا".



وأشار أكار إلى أن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان، مشددا على أن بلاده تتوقع نهجا مماثلا من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار.



وأضاف وزير الدفاع التركي: "نعلن بكل وضوح أننا لا نطمع في حقوق وأراضي أحد، إلا أننا مصممون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا في وطننا الأزرق (الصلاحية البحرية التركية) بما في ذلك قبرص. سنصبح شهداء ومحاربين قدامى لكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا".