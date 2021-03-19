دولي

إيطاليا تطرد مهاجرًا عربيًا لاتهامه بالإرهاب

إيطاليا تطرد مهاجرًا عربيًا لاتهامه بالإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن طرد مواطن تونسي وإعادته إلى بلاده بعد أن وجهت له اتهامات بـ"ممارسة الإرهاب".

ونقلت وكالة "آكي" عن المصادر الأمنية أنه "في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في نهاية احتفال ديني بمسجد في تورينو، اقترب المعني بأمر الطرد (28 عاما) من الإمام، مشيدا بقتل المدرس الفرنسي صموئيل باتي"، بل إنه "عاتب الخطيب أيضا على تنديده بالهجوم".

وذكرت المصادر الأمنية أن "الرجل المتهم بالتغني والتحريض على ارتكاب الجريمة بغرض الإرهاب، وخلال الفترة التي أمضاها في مركز استقبال استثنائي باعتباره مصابا بكورونا، هدد بقطع أعناق العديد من العاملين الصحيين، ورفض أي قاعدة للتعايش في داخل الهيكل الصحي".

وأضافت المصادر أنه "بمجرد إخراجه من الحجر وإحضاره إلى مركز تورينو للطرد والإعادة إلى الوطن (CPR)، أعرب المهاجر مرارا عن رغبته بتنفيذ هجمات في إيطاليا باسم الجهاد، كما حرض بعض الأجانب على القيام بأعمال إرهابية ووعد بتزويدهم بوثائق إقامة مزورة".

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