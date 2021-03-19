عربي

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قال نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد في مصر، إنه تم منع موائد الرحمن خلال شهر رمضان، أو الاعتكاف داخل المساجد، بسبب فيروس كورونا.

ووفق موقع (المصري اليوم) فقد أكد العيسوى خلال تصريحات صحفية على أن الوزارة ستصدر قرارا بإغلاق أي مسجد لم يلتزم بالإجراءات الاحترزاية خلال شهر رمضان.

وأوضح أن وزارة الأوقاف قررت عودة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، التزاما بالإجراءات الاحترازية، بالتوافق مع وزارة الصحة.

ووجه وكيل وزارة الأوقف المصلين بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، كما ستعمل الوزارة على تعقيم المساجد بشكل دائم.

وأضاف عيسوى، أن المسافة المسموح بها في صلاة الجمعة، هي نفس المسافة المسموح بها في صلاة التراويح، مؤكدا على أن الجميع يراهن على وعي المواطن المصري في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من مصر على قرار تركيا إيقاف البرامج السياسية لقنوات &#34;الإخوان&#34;

أول تعليق من مصر على قرار تركيا إيقاف البرامج السياسية لقنوات "الإخوان"

تركيا تبلغ قنوات &#34;الإخوان المسلمين&#34; بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

تركيا تبلغ قنوات "الإخوان المسلمين" بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة تحاكي حربًا مع سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة تحاكي حربًا مع سوريا ولبنان

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

الكويت تُطالب مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل

الكويت تُطالب مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن يمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

الجهاد الإسلامي: إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن يمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواصل جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية

"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية

القدس: 30 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب المسجد الأقصى

القدس: 30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

الخليل: قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي عين البيضا

الخليل: قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي عين البيضا

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية في القطاع

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية في القطاع

حزب الشعب يدين الجريمة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح ويدعو لالتفاف شعبي

حزب الشعب يدين الجريمة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح ويدعو لالتفاف شعبي

مواطنون يحرقون خيمة لمستوطنين نُصبت في أراضي كيسان ببيت لحم

مواطنون يحرقون خيمة لمستوطنين نُصبت في أراضي كيسان ببيت لحم

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

تركيا تبلغ قنوات &#34;الإخوان المسلمين&#34; بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

تركيا تبلغ قنوات "الإخوان المسلمين" بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر