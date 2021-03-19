الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، حواجز حديدية على مداخل البلدة القديمة من القدس وأعاقت وصول المواطنين للصلاة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دققت في هويات المارة واحتجزت عددا منهم وقامت بتفتيشهم.



وأضاف الشهود أن الاحتلال منذ عدة أسابيع يضيق على المقدسيين في البلدة القديمة ويمنعهم من التحرك بحرية بحجة منع انتشار كورونا.



وأوضحوا أن الاحتلال يسعى من وراء تلك الحواجز وعمليات التنكيل لتقليل عدد المصلين الواصلين الى المسجد الاقصى المبارك.