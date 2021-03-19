شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وافاد الناشط محمد البدن، بأن قوات الاحتلال سلمت خضر عبد الله العمور في الاربعينيات من عمره بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأشار البدن إلى أن الاحتلال داهم منزل العمور واستولى على الجهاز الخلوي الخاص بنجله معتز الذي اعتقله الاحتلال قبل ثلاثة أيام.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام بغزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام بغزة

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

فتح: ما يجري في الشيخ جراح عملية تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الشيخ جراح عملية تطهير عرقي

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

حماس ترد على أنباء تشكيل قائمة مشتركة مع فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي

حماس ترد على أنباء تشكيل قائمة مشتركة مع فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية ويفتش منزلًا في الخليل

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية ويفتش منزلًا في الخليل

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية