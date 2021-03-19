بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وافاد الناشط محمد البدن، بأن قوات الاحتلال سلمت خضر عبد الله العمور في الاربعينيات من عمره بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزله وتفتيشه.



وأشار البدن إلى أن الاحتلال داهم منزل العمور واستولى على الجهاز الخلوي الخاص بنجله معتز الذي اعتقله الاحتلال قبل ثلاثة أيام.