شؤون فلسطينية

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
 شرع عشرات الشبان منذ ساعات صباح اليوم، التحضير لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ويليها مسيرة في الشيخ جراح، رفضا لمخططات الهدم والتهجير في القدس المحتلة.

 وكثّف نشطاء مقدسيون دعواتهم لأوسع مشاركة بأداء صلاة الجمعة في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، والوقفة التضامنية الساعة 3 عصرًا في حي الشيخ جراح بالقدس رفضًا لمخططات الاحتلال التهجيرية بحق الأهالي.

 وناشد أهالي سلوان المواطنين في وادي حلوة وعين سلوان وحي البستان وبطن الهوى، والثوري، وعين اللوزة، وواد الربابة، وواد قدوم، ووادي ياصول، وراس العامود، والحارة الوسطى، وحي الشياح، وحي السويح، وحي المدارس، وحي الصلعة ومسجد القعقاع " والذين يزيد عددهم عن 70 ألف نسمة للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام حي البستان ببلدة سلوان.

وشدد الأهالي على ضرورة الوقفة الجدية ضد مجزرة الهدم بحق منازل المواطنين والمقرر تنفيذها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في الدعوات: "أيها الثابتون في حي الشيخ جراح وحي البستان، يا من صمودهم الأسطوري أمام آلة البطش والاستيطان لم يلين، دعوات لأداء صلاة الجمعة في خيمة حي البستان ببلدة سلوان رفضًا لقرارات الاحتلال تهجير أهالي الحي".

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.

وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.

 ويواجه سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها، لإحلال المستوطنين بدلا منهم.

ومنذ عام 1972 بدأت قوات الاحتلال تضيّق على السكان، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.

ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.

وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وتعامل سلطات الاحتلال معها طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و"يتعاطف" معهم للاستيلاء على بيوت الشّيخ جرّاح، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام بغزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام بغزة

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

فتح: ما يجري في الشيخ جراح عملية تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الشيخ جراح عملية تطهير عرقي

حماس ترد على أنباء تشكيل قائمة مشتركة مع فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي

حماس ترد على أنباء تشكيل قائمة مشتركة مع فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

570 مستوطناً وعشرات الجنود اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال ينصب الحواجز ويعيق وصول المواطنين للمسجد الأقصى

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

بيت لحم: الاحتلال يستدعي مواطنا لمقابلة مخابراته

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

القدس: مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في حي البستان ومسيرة في الشيخ جراح

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية ويفتش منزلًا في الخليل

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية ويفتش منزلًا في الخليل

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية