شؤون فلسطينية

حماس ترد على أنباء تشكيل قائمة مشتركة مع فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي

حماس ترد على أنباء تشكيل قائمة مشتركة مع فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة حماس، اليوم الجمعة، بيانًا لعضو مكتبها السياسي حسام بدران، حول ما يتم تداوله من تصريحات عن ثنائية (القائمة الوطنية) بين حركتي حماس وفتح.

وقال بدران: إن القائمة التي تدعو لها حركة حماس هي قائمة وطنية عريضة تضم طيفا واسعا من أبناء شعبنا وفصائله، وبما يخدم مصلحة شعبنا وإعادة لحمته، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.

وأضاف: "أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية للانتخابات، وإن نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان اي طرف فلسطيني من حقه في الترشح وخوض الانتخابات، وإن ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بصورة نزيهة وشفافة". 

وأوضح بدران بالقول: "إننا نواصل الجهود لكي تعكس الانتخابات صورة مشرقة عن شعبنا وهويته الحضارية، واستعادة الحياة السياسية الفلسطينية تحت قبة المجلس التشريعي، وهو ما يعزز قوة المؤسسات الفلسطينية، ويفتح المجال أمام نقاش عملي وجدي لمرحلة من العمل الوطني المشترك عنوانها التحرير وإقامة الدولة وإنجاز  حقوق شعبنا".

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