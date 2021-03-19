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تركيا تبلغ قنوات "الإخوان المسلمين" بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

تركيا تبلغ قنوات "الإخوان المسلمين" بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام عربية: إن الحكومة التركية أبلغت إدارات قنوات المعارضة المصرية في اسطنبول (مكملين، الشرق ، وطن) بإيقاف برامجها السياسية فورا وتخفيف لهجة انتقاد الحكومة المصرية على شاشاتها.

وقالت مصادر لقناة "العربية": إن "تركيا طلبت من قنوات الإخوان في أراضيها وقف استهداف مصر والخليج".

وأكدت القناة، أن "أنقرة وضعت عددا من قيادات الإخوان قيد الإقامة الجبرية وتم تجميد طلبات التجنيس لعدد من القيادات، مشيرة إلى أن "الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات الإخوان، كما تدرس ترحيلهم الى دولهم الأصلية".

كما نشر الإعلامي المقرب من الإخوان، سامي كمال الدين، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "قبل قليل: إبلاغ إدارة قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وإيقاف البرامج السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر".

ومن جهته،  نفى ياسين أوكتاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إغلاق القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول.

وجاء ذلك ضمن جلسة مع إعلاميين مصريين معارضين على برنامج clubhouse تعليقا على الأخبار التي تحدثت عن إبلاغ السلطات التركية للقنوات المصرية المعارضة بإيقاف البرامج السياسية والأخبار السياسية والتحول إلى برامج المنوعات.

وقال أوكتاي إن السلطات لم تكن تتابع ما تبثه القنوات، ولكن بعد تلقي الطلب المصري، أصبحت لديها ملاحظات، وهو ما دفع السلطات التركية إلى نصح هذه القنوات بتجنب التحريض والانتقاد الشديد للنظام المصري.

وحول الأخبار التي تحدثت عن إمكانية تسليم تركيا لمعارضين مصريين من الإخوان المسلمين للسلطات المصرية، قال أوكتاي إن تركيا لن تسلم أعضاء جماعة الإخوان، أو أي مطلوب لمصر ودول أخرى.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة قناة "الشرق" المعارضة، السياسي أيمن نور، إن "الحديث عن تلقي توجيهات غير دقيق ولكن يوجد حوار بيننا"، مضيفًا: "لم يطلب منا إغلاق القنوات وإنما طلب مراجعة السياسة التحريرية.

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