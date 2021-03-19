عربي

الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة تحاكي حربًا مع سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة تحاكي حربًا مع سوريا ولبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، إنهاء مناورات عسكرية في مرتفعات الجولان، استغرقت 3 أسابيع، تحاكي اندلاع مواجهة على جبهتي سوريا ولبنان، وشاركت فيها كافة تشكيلات الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان له، "أنهت وحدة الأشباح (متعددة الأبعاد) مناورة استمرت 3 أسابيع، تضمنت سلسلة من التدريبات بالذخيرة الحيّة في مرتفعات الجولان للتدرب على أسس مهمة في مفهوم المناورة البرية في السيناريوهات الشمالية (سوريا ولبنان)".

وأضاف: "كجزء من التمرين، تمت مشاركة سلاح الهندسة وتحديدًا وحدة المهمات الخاصة فيها (يهالوم) التي خاضت لأول مرة أساليب قتالية وتكتيكا حربيا وتدريبات حول كيفية التعامل في المناطق المزروعة بالعبوات الناسفة والقتال في المناطق المبنية والمحصنة في السيناريوهات الشمالية".

وأكد أن "تدربت الوحدة على أسس مهمة في مفهوم المناورة البرية للجيش وفي مقدمتها جعل المعلومات الاستخباراتية في متناول القوة البرية المتواجدة في الميدان إلى جانب توفير قدرات قتالية متقدمة للقوات من أجل كشف العدو وتدمير قدراته سريعا".

وتابع "في هذا الإطار، تقرر أن يتم خلال العام تزويد كل قائد فصيلة في ألوية المشاة التابعة للجيش الإسرائيلي مسيّرة لزيادة قدرة رصد العدو في الميدان سواء في المناطق الوعرة أو المبينة على حد سواء".

كما نقل أدرعي عن قائد القوات البرية، اللواء يوئيل ستريك، قوله "نريد أن تكون الحرب القادمة أكثر دقة، وأكثر فتكًا مع قدرة استخباراتية كبيرة، حيث يتم تفعيل الذخيرة الحية بجوار القوات البرية".

وأضاف أنه "في المرة الأولى التي سيلتقي بها عنصر من قوة الرضوان التابع لـ (حزب الله) مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك سيواجه قوة عظيمة من الاستخبارات، المدفعية والأسلحة الدقيقة قبل أن يلتقي مباشرة بالمحارب نفسه".

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

الكويت تُطالب مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل

الكويت تُطالب مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: كوخافي سيقدم لماكرون خرائط لأهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان

صحيفة إسرائيلية: كوخافي سيقدم لماكرون خرائط لأهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان

الخارجية المصرية: تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة تهديدٌ للشعب المصري

الخارجية المصرية: تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة تهديدٌ للشعب المصري

الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية ويفتش منزلًا في الخليل

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية ويفتش منزلًا في الخليل

االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

الاحتلال يواصل جرائمه.. اعتداء واعتقالات وإخطارات وتجريف واقتحامات للأقصى

الاحتلال يواصل جرائمه.. اعتداء واعتقالات وإخطارات وتجريف واقتحامات للأقصى

المالكي يلتقي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي يلتقي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

اشتية: عام 2021 هو عام تعزيز الرواية عن القدس وفلسطين بمواجهة الرواية الإسرائيلية

اشتية: عام 2021 هو عام تعزيز الرواية عن القدس وفلسطين بمواجهة الرواية الإسرائيلية

74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

اشتية يثمن منحة الصناديق العربية والاسلامية بقيمة 50 مليون دولار

اشتية يثمن منحة الصناديق العربية والاسلامية بقيمة 50 مليون دولار

حماس: جرائم الاحتلال في الشيخ جراح لن تمرّ

حماس: جرائم الاحتلال في الشيخ جراح لن تمرّ

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

الكويت تُطالب مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل

الكويت تُطالب مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آليات مساءلة إسرائيل