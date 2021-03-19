طقس الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية في معظم المناطق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا  في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/03/20  يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية  و يصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الأحد 2021/03/21  يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حارا  نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/03/22  يكون الجو غائما ومغبرا،ويحتمل سقوط امطار متفرقة  فوق بعض المناطق ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحررارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا  في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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