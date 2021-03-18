االأجهزة الأمنية تباشر باتخاذ إجراءات مشددة في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة وقوات الامن الوطني والأجهزة الأمنية بوضع قيود وتنفيذ اغلاقات داخليه وخارجيه للحد من حركة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظة بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المؤسسة الأمنية في محافظة بيت لحم باشرت مساء اليوم بتنفيذ قرار محافظ بيت لحم القاضي بالإغلاق الشامل للمحافظة من مساء الخميس حتى صباح الاحد وتشديد الإجراءات الوقائية لمنع الحركة من خلال وضع الحواجز وانتشار مكثف لقوات الامن والحد من التنقل على مداخل المحافظة وفصل المدن الرئيسية عن بعضها البعض بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم وباقي اجزاء المحافظة إضافة إلى إغلاق المحال والمنشآت الصناعية والتجارية.



وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.



وأكدت الشرطة، انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات الصادرة وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الاصول.



من جهته، أكد العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم ان عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يرهق المؤسسة الأمنية التي تقوم بضبط الأمن العام بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا مؤكدا أن كل الإجراءات التي يتم تنفيذها هدفها حماية أبناء شعبنا والحفاظ على الصحة العامة وتخفيف الضغط على المراكز الطبية والمستشفيات والتي وصلت نسبة الاشغال فيها الى مستويات فاقت كل التوقعات والامكانيات واصبحت الحالة الصحية والوبائية على درجه خطيره جدا.



وناشد المواطنين التحلي بمزيد من الوعي و المسؤولية حتى نحمي مجتمعنا من هذا الخطر.