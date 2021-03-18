السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل مسألة أمني قومي لمصر.



وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تناول السيسي التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والامنية، فضلا عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.



أعرب السيسي عن "الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة".



كما تطرق السيسي وجونسون إلى "تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة" رئيسها "تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة".









وأكد جونسون، حسب البيان، حرصه على استمرار التواصل مع السيسي "لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة".