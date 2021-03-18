نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان لحرب أهلية

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن لديه معلومات تفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية.



وقال نصر الله، في كلمة له: إنه "لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية أو السياسية أن نسمح لأحد بدفع لبنان إلى الحرب"، متابعا: "الأزمة التي نحن فيها لها عدة أسباب، وإذا أردنا أن نعالج سببا واحدا ونتجاهل باقي الأسباب فإن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة".



وأوضح أن هناك من يدفع نحو حرب أهلية في لبنان "كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان"، لافتا إلى أن "الأمثلة كثيرة من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الأمريكية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش، لكي تصبح إسرائيل الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة".



وأكد نصر الله أن "تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الحلول"، مضيفا "لقد قبلنا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وإذا اتفق الرئيسان (رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون) الاثنين المقبل على هكذا حكومة فنحن ماضون بذلك".



وأشار إلى أن "حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط".