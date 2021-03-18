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مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين

مفتي مصر: قضية القدس والأقصى لا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مفتي مصر شوقي علام، إن "قضية القدس الشريف وقضية المسجد الأقصى المبارك لا زالت هي القضية المحورية الأهم التي يجتمع عليها العرب والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس في مؤتمر "بيت المقدس الإسلامي الدولي العاشر" في فلسطين بمدينة رام الله، الذي عقد افتراضيا عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء أن "مصر قد شاركت عبر تاريخ القضية الفلسطينية بموجب دورها الريادي في المنطقة وبما تحمله من حب وود للشعب الفلسطيني في كافة أطوار القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وعملت مصر ولا زالت تعمل بقيادة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، على توحيد الجهود وإذابة الفوارق وحل الخلافات بين كافة الفصائل من أجل تقريب وجهات النظر وجمع الشمل وتوحيد الصف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني يوميا بسبب الاحتلال".

ولفت المفتي إلى أن "دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تولي اهتماما بالغا بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وتعمل بشكل متواصل وفعال من خلال قنواتها الشرعية على جعل القضية الفلسطينية حية في قلوب جميع المسلمين".

وأوضح شوقي أنه "يجب على كل شعوب العالم العربي والإسلامي وعلى شعوب العالم الحر تقديم الدعم الكافي ماديا ومعنويا من أجل التغلب على الظروف القاسية التي يعاني منها إخوتنا وأحبتنا في فلسطين الشقيقة حتى تزول عنهم المعاناة".

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