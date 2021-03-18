دولي

استطلاع إسرائيلي: 31 مقعدًا لـ (ليكود) و8 للمشتركة و4 للموحّدة

استطلاع إسرائيلي: 31 مقعدًا لـ (ليكود) و8 للمشتركة و4 للموحّدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
بيّن استطلاع للرأي، نُشر مساء الخميس، حصول القائمة المشتركة في انتخابات، تجري اليوم، على 8 مقاعد، فيما أكد الاستطلاع عبور القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) وحصولها على 4 مقاعد.

وأظهر استطلاع القناة العامة الإسرائيلية، (كان 11) والذي يأتي قبل خمسة أيام من انتخابات (كنيست)، أن حزب (ليكود) يحصل على 31، ويليه (يش عتيد) الذي لا يزال مستقرًا بـ 19 مقعدًا.

وتراجع حزب (يمينا)، برئاسة نفتالي بينت، إلى 9 مقاعد، بانخفاض ثلاثة عن الاستطلاع، الذي أُجري الأسبوع الماضي في القناة ذاتها.

كما تراجع حزب (تيكفا حداشا)، برئاسة جدعون ساعر، إلى 9 مقاعد في الاستطلاع، وتليه القائمة المشتركة و(شاس) بثمانية مقاعد لكل منهما، وهو عدد المقاعد ذاته التي حصلت عليه كل منهما الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع، يبقى كل من (يسرائيل بيتينو) الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، و(يهدوت هتوراه) مستقرين؛ إذ يحصل كلّ منهما على 7 مقاعد.

وتحصل الصهيونية الدينية، وهي قائمة مؤلفة من غلاة المستوطنين المتطرفين، ويرأسهم عضو (كنيست) بتسلئيل سموتريتش، الذي انشق عن (يمينا)، وحزبي (عوتسما يهوديت) الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب (نوعام) الذي يعتبر أكثر فاشية وإرهابية من (عوتسما يهوديت)، على 5 مقاعد لكل منهم.

وأوضح الاستطلاع، أن (كاحول لافان) يخسر مقعداً ليقف عند 4 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد، الذي حصلت عليه القائمة الموحدة، و(ميرتس).

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