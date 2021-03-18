شؤون فلسطينية

الإفراج عن الأسير "محمود السعدي" من مخيم جنين

الإفراج عن الأسير "محمود السعدي" من مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن الأسير محمود السعدي من مخيم جنين.

وقال السعدي، الذي خاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري: إن الأسرى يعيشون أوضاعاً مأساوية في كافة الجوانب النفسية والصحية والحياتية، في ظل التصعيد الممنهج والمستمر بحقهم.

واعتقل السعدي في 20 أيار/ مايو المنصرم، وحكم عليه بالاعتقال الإداري لمدة 5 شهور، مددت لـ 5 شهور أخرى، وخاض إضراباً عن الطعام في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأوقف إضرابه نهاية الشهر ذاته، بعد اتفاق بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

كما أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير زيدان محمود حواشين بعد قضاء 3 سنوات.

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