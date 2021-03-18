وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح (أسترازينيكا) آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأدوية الأوروبية،: إن لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس (كورونا) المستجد "آمن وفعال"، وذلك في ظل تعليق عدد من الدول استخدامه، بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.



ووفق وكالة (رويترز) فقد ذكرت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك: "خبراؤنا وصلوا إلى استنتاج بأن لقاح (أسترازينيكا) آمن وفعّال، ويحمي من فيروس (كورونا)".



وأضافت في مؤتمر صحفي "سنطلق تحقيقاً إضافياً حول اللقاح" وحول الآثار السلبية، لكنها عادت، وأكدت أن اللقاح آمن وفعّال و"فوائده تفوق مخاطره بكثير".



وكانت وكالة الدواء الأوروبية، قد قالت، في وقت سابق، إنها لم تجد حتى الآن أي علاقة سببية بين اللقاح والحوادث.