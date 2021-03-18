المالكي يلتقي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية



و ركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في ارض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الإسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.



وقد أعرب خلال اجتماعه عن دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسساتها، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية قيام الدول بتحمل مسؤولياتهم في حماية نزاهة واستقلال المحكمة وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.



وفي ختام اللقاء، شدد د. رياض المالكي على ان دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من اجل انهاء حقبة الافلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.