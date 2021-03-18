اشتية: ما تقوم به إسرائيل في "الشيخ جراح" جريمة سنتابعها سياسيًا وقانونيَا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفداً من عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بحضور وزير القدس، فادي الهدمي، حيث اطلع على أوضاعهم في ظل الهجمة الاستيطانية التوسعية، بهدف طردهم من منازلهم وتشريدهم.



وشدد رئيس الوزراء على أن ما تقوم به إسرائيل في الشيخ جراح بهدف تفريغ الحي من سكانه، جريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.



وقال اشتية: "سنتابع قضية حي الشيخ جراح في كافة المحافل الدولية، وما تقوم به إسرائيل، يهدف لضرب الوجود الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس".



وأضاف رئيس الوزراء: "لن نألو جهداً في تعزيز صمود أهلنا في القدس بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة، وسنتابع مع أشقائنا في الأردن، وسنبقى في اتصال دائم معهم بخصوص هذه القضية، وندعو المجتمع الدولي؛ للوقوف عند مسؤولياته والضغط على إسرائيل؛ لوقف حملة إخلاء أهالي الشيخ جراح من منازلهم، وسنتصدى لحملة التهويد، التي تقوم بها إسرائيل في القدس".