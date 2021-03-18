دولي

روسيا: القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين

روسيا: القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة أن تكون القدس عاصمة للدولتين، فلسطين وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الخميس، تعليقاً على فتح جمهورية كوسوفو سفارة لها في القدس المحتلة، إن هذه الخطوة تتناقض مع القرار رقم 1244 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرحت زاخاروفا: "في هذا السياق، نود أن نؤكد موقف روسيا المبدئي حول القدس، والذي لا يزال ثابتاً، ويكمن في أن هذه المدينة يجب أن تصبح عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل المستقلتين".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على ضرورة أن تكون القدس منفتحة على أتباع الديانات التوحيدية الثلاث.

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