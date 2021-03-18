شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلًا ويحتجز آخر لساعات في القدس

الاحتلال يعتقل طفلًا ويحتجز آخر لساعات في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلا واحتجزت آخر في  مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد أبو سبيتان (16 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في منطقة الخلة ببلدة الطور، فيما احتجزت الطفل عبد الله المختار (17 عاما) لعدة ساعات، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

وأضافت، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة الخلة ببلدة الطور، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.

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