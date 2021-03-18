الرئيس عباس يقرر إقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

ناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.



وكلف الرئيس عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.