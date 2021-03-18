شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات شرق بيت دجن

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات شرق بيت دجن
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابا أثناء مواجهات اندلعت مع العديد من المواطنين قرب بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال قاموا باعتقال الشاب عبد الرؤوف ناصر الحج محمد أثناء تواجده في أراضي القرية الشرقية المهددة بالمصادرة، تزامنا مع مواجهات شهدت المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال طاردت الشبان وأطلقت القنابل الصوتية والغازية بالإضافة إلى الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وشهدت المنطقة مؤخرًا أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.

  وأشار ناشطون في مجال الاستيطان إلى أن المستوطنين قاموا بتمديد خطوط مياه لتزويد البؤرة الجديدة بالمياه من مستوطنة "الون مورية" القريبة من القرية، إضافة إلى شق طريق بطول عدة كيلومترات مما أدى إلى إلحاق الأضرار ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

  وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.

 وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تم مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.

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