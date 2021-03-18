الصحة بغزة: الأيام القادمة ستكون حاسمة بتحديد الإجراءات المناسبة مع الحالة الوبائية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "لسنا بعيدين عن دائرة الخطر"، لافتة إلى أن هناك مؤشرات بان الحالة الوبائية الخاصة بفيروس ( كورونا) آخذة في التصاعد.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد جملة الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة الحالة الوبائية.



ودعت الوزارة، الجميع الى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام التام باجراءات الوقاية والسلامة وتحقيق التباعد الجسدي وتطهير الايدي وارتداء الكمامة والابتعاد عن اماكن الازدحام.