شؤون فلسطينية

الكيلة: المستشفى الميداني سيتسع لنحو 150 سريراً وسيخصص لعلاج الحالات الطارئة لمرضى (كورونا)

الكيلة: المستشفى الميداني سيتسع لنحو 150 سريراً وسيخصص لعلاج الحالات الطارئة لمرضى (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، برئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لمتابعة تجهيزات البلدية فيما يخص المستشفى الميداني، الذي سيقام بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية وبرعاية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت وزيرة الصحة الكيلة إن المستشفى الميداني سيتسع لنحو 150 سريراً، بحيث يتم تجهيزه ب 50 سرير بشكل عاجل، وسيخصص لعلاج الحالات الطارئة من مرضى كوفيد-19.

وقامت الوزيرة برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي بجولة في المكان المخصص لإقامة المستشفى الميداني في منتزه بلدية البيرة، للاطلاع على سير العمل في الترتيب والتجهيز له.

وأشادت الوزيرة بجهود بلدية البيرة في دعم ومساندة القطاع الصحي، وحرصها على تجهيز المستشفى بأسرع وقت ممكن.

من جانبه قال رئيس البلدية عزام اسماعيل إنه من واجبنا الوطني والمجتمعي الوقوف بجانب وزارة الصحة في ظل هذه الظروف الصعبة بفعل جائحة كورونا، وسيتم تقديم كافة الدعم بالتعاون والتنسيق والشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

حضر الاجتماع جمال شطلف نائب رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي م.منيف طريش، عمر عطا، محمد الصرفندي، تمارا حداد وجهاد زهور، د. ابراهيم غنام رئيس مشفى الهلال الأحمر الفلسطيني-فرع البيرة.

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