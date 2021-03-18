شؤون فلسطينية

إيرلندا تقدم دعماً مالياً لوكالة (اونروا) بقيمة 6 ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات

إيرلندا تقدم دعماً مالياً لوكالة (اونروا) بقيمة 6 ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني عن تقديم بلاده حزمة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ولمدة ثلاث سنوات، حيث ستقدّم إيرلندا مبلغ 6 ملايين يورو سنوياً لـ(أونروا) خلال الأعوام 2021 - 2023.

وقال كوفيني في بيان صحفي: "لفترة طويلة، كانت إيرلندا ولا تزال من بين أبرز الجهات الداعمة لعمل (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. يسعدني أن أوافق على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات ستساعد في منح الوكالة نوعاً من الاستقرار المالي في فترة تعتبر صعبة للغاية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أنّ "جائحة (كورونا) كان لها تأثير مدمر على اللاجئين الفلسطينيين من الفئات الضعيفة." وأردف الوزير كوفيني: "توفر خدمات (أونروا) شريان حياة حيوي للتجمعات التي تعاني من ظروف معيشية مكتظة، وضغوط جسدية وعقلية، وصعوبات اجتماعية واقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي".

من جهة أخرى، قال وزير الدولة الإيرلندية لشؤون المغتربين والمساعدات الخارجية كولم بروفاي إنّ حزمة الدعم الإيرلندية الجديدة لوكالة الغوث جاءت "لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين، وللتخفيف من تأثير جائحة (كورونا)." وأشاد الوزير الإيرلندي بالعمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة.

بدورها قالت وزارة الخارجية الايرلندية في بيان صحفي: "يعكس دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني التزام الحكومة طويل الأمد بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وبناء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل."

وأضافت: "ستستخدم (أونروا) الدعم الأيرلندي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية للاجئين في مناطق عمليات (أونروا) في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة."

أخبار ذات صلة

الكيلة: المستشفى الميداني سيتسع لنحو 150 سريراً وسيخصص لعلاج الحالات الطارئة لمرضى (كورونا)

الكيلة: المستشفى الميداني سيتسع لنحو 150 سريراً وسيخصص لعلاج الحالات الطارئة لمرضى (كورونا)

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان

اشتية: منحة من الصناديق العربية والاسلامية بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية

اشتية: منحة من الصناديق العربية والاسلامية بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية

ريفلين يطالب بضغط دولي للإفراج عن الجنود الإسرائيليين بغزة

ريفلين يطالب بضغط دولي للإفراج عن الجنود الإسرائيليين بغزة

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ في قرية جينصافوط شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ في قرية جينصافوط شرق قلقيلية

قيادي بـ (حماس) يدعو لمواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح

قيادي بـ (حماس) يدعو لمواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح

حسين الشيخ يكشف رد إسرائيل على طلب السلطة بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

حسين الشيخ يكشف رد إسرائيل على طلب السلطة بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأخيرة من مكافأة امتحانات الثانوية العامة

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأخيرة من مكافأة امتحانات الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ في قرية جينصافوط شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ في قرية جينصافوط شرق قلقيلية

قيادي بـ (حماس) يدعو لمواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح

قيادي بـ (حماس) يدعو لمواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأخيرة من مكافأة امتحانات الثانوية العامة

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأخيرة من مكافأة امتحانات الثانوية العامة

سلطة النقد: القطاع المصرفي حافظ على قوته ونمو الودائع والتسهيلات المصرفية

سلطة النقد: القطاع المصرفي حافظ على قوته ونمو الودائع والتسهيلات المصرفية

منصور: المجموعة العربية بالأمم المتحدة تجتمع اليوم مع رئيس مجلس الأمن لبحث تفعيل &#34;الرباعية&#34;

منصور: المجموعة العربية بالأمم المتحدة تجتمع اليوم مع رئيس مجلس الأمن لبحث تفعيل "الرباعية"

زملط: نقابات العمال البريطانية تؤثر على القوى الكبرى بالبلاد للتضامن مع شعبنا

زملط: نقابات العمال البريطانية تؤثر على القوى الكبرى بالبلاد للتضامن مع شعبنا

مدير صحة جنين: إصابة بفيروس (كورونا) من بين كل ثلاث مسحات

مدير صحة جنين: إصابة بفيروس (كورونا) من بين كل ثلاث مسحات

مدير عام المشافي: نسبة الإشغال بمحافظات الضفة ما زالت مرتفعة وبلغت 100%

مدير عام المشافي: نسبة الإشغال بمحافظات الضفة ما زالت مرتفعة وبلغت 100%

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

الخرطوم: قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على ملايين السودانيين

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل الجزائر

المغرب يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34; ضد (كورونا)

تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ضد (كورونا)