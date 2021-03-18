ريفلين يطالب بضغط دولي للإفراج عن الجنود الإسرائيليين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

طلب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من المسؤولين في ألمانيا بالعمل للتأثير على مصر من أجل إعادة الإسرائيليين المفقودين بغزة.



وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ريفلين أثار قضية الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، ومنهم الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، زاعمًا أن حماس تحتجزهم بطريقة غير إنسانية.



وتقول السلطات الإسرائيلي: "إن حركة حماس تحتجز أربعة إسرائيليين منذ الحرب على غزة عام 2014، بينما تصر الحركة على عدم إعطاء أي معلومات عنهم إلا بعد أن تفرج إسرائيل عن أسرى محررين أعادت اعتقالهم، بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة شاليط".



وفي نيسان/ أبريل 2016 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لأول مرة عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.



وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر لغاية 26 أغسطس/آب من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار غولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو/حزيران 2016 "مفقودين وأسيرين".



وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين -أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي- دخلا غزة خلال عامي 2014 و2015.