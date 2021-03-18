قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ في قرية جينصافوط شرق قلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف مساحات واسعة من أراضي قرية جينصافوط، شرق محافظة قلقيلية.



وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال واصل أعمال التجريف لليوم الثالث في الأراضي المحاذية لمستوطنة (عمانوئيل)، والتي تقدر مساحتها بنحو 100 دونم، تعود ملكيتها لمواطنين من القرية.