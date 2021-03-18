قيادي بـ (حماس) يدعو لمواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح

حي الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، بمنطقة الخارج، رأفت مرة إلى "مواجهة المخطط الصهيوني بهدم المنازل والترحيل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ودعم أهله بكل الوسائل الممكنة".



وقال مرة في تصريح صحفي الخميس، إن مخطط الاحتلال من عمليات هدم وترحيل في حي الشيخ جراح يهدف إلى تغيير الطابع الحضاري والسكاني لمدينة القدس، وطمس الهوية الوطنية للمدينة بهدف تهويد المدينة وإحكام السيطرة على أحيائها ومرافقها.



وأضاف أن المخطط استمرار للسياسة الإسرائيلية في الاستيلاء على مدينة القدس وأحيائها، وتثبيت معادلة سياسية في المدينة لفرض هيمنة الاحتلال.



وأوضح مُرة أن مخطط الاحتلال في الشيخ جراح إرهابي يستخدم سياسة الغصب والإكراه والعنف ضد المواطنين أصحاب الحق في عملية تغيير ديموغرافي عرقي مخالفة لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.



ودعا إلى "موقف عربي وإسلامي ودولي رافض للمخطط الصهيوني نظرا لما تمثله القدس من تاريخ وحضارة ومكانة".