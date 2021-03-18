حسين الشيخ يكشف رد إسرائيل على طلب السلطة بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية، خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بموضوع مشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً "ولدينا الوثائق الرسمية بذلك".



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأن ما "أعلنه رئيس دولة إسرائيل غير صحيح".



وتابع الشيخ: "تلقينا رداً إسرائيلياً على مطالبتنا بأنهم لن يعطوا جواباً قبل الانتخابات الإسرائيلية".



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الإسرائيلي، رؤين ريفلين، أشار إلى أن تل أبيب لم تتلق طلبًا للسماح بالتصويت في شرقي القدس، مشيرًا إلى أنه في الماضي تم منح الفلسطينيين فرصة للتصويت في تلك المنطقة.