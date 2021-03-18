منصور: المجموعة العربية بالأمم المتحدة تجتمع اليوم مع رئيس مجلس الأمن لبحث تفعيل "الرباعية"

تعقد المجموعة العربية في الأمم المتحدة اليوم اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمن الحالي لهذا الشهر، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ضمن المشاورات الجارية لتفعيل الرباعية الدولية، حسبما أكد مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور.



وأعلن في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، عن عقد اجتماعات متتالية مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الامن منهم المندوب الصيني ومندوبي بريطانيا وفرنسا بهدف حث مجلس الامن على لعب الدور المنوط

به في تفعيل دور اللجنة الرباعية.





في السياق، أوضح منصور ان اجتماعاً للرباعية الدولية على مستوى الممثلين سيتم في غضون أسبوع وذلك ضمن الاجتماعات الدورية، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الاجتماعات لعقد اجتماع على المستوى الوزاري للاتفاق على مخرجات تساعد في فتح آفاق سياسية جدية تؤدي لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وفق ما طرحه الرئيس محمود عباس.



وفيما يتعلق بجلسة مجلس الامن المقبلة في 25 من هذا الشهر،

قال منصور انه سيتم عقد الجلسة الفصلية حيث من المقرر ان يقدم خلالها ممثل الامين العام تقريرا فصليا حول تنفيذ مجلس الامن لقرار 2334 الخاص بالاستيطان، مشيرا إلى أهمية عقد هذه الجلسة برئاسة الادارة الجديدة للولايات المتحدة.





رام الله - دنيا الوطن