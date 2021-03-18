زملط: نقابات العمال البريطانية تؤثر على القوى الكبرى بالبلاد للتضامن مع شعبنا

حسام زملط

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رام الله - دنيا الوطن

شدّد سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا، حسام زملط على الدور الهام الذي تلعبه نقابات العمال البريطانية للتأثير على القوى الكبرى في بريطانيا ولتشكيلها أساسا وقاعدة سياسية للتضامن مع شعبنا عبر حراك متواصل.



وأشار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على بناء التحالفات والشراكات لتعزيز العلاقة الثنائية مع نقابات العمال البريطانية، لافتا إلى أن الاجتماع الذي عقد مع قيادات نقابات العمال البريطانية أمس، جاء لاعداد خارطة طريق مشتركة كون

هناك فجوة كبيرة بين القرار السياسي والراي العام البريطاني.



وأكد زملط أن هدف اللقاء لبناء قاعدة عريضة للضغط من أجل تكوين حملة بريطانية شعبية، داعيا نقابات العمال بالبدء بخطوات عملية ملموسة بنزع اعتراف بريطاني بدولة فلسطين والاعتذار عن وعد بلفور وتطبيق القانون الدولي بمنع بضائع المستوطنات ودعم المسار القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية وكافة الهيئات الدولية الاخرى.