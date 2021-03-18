مدير صحة جنين: إصابة بفيروس (كورونا) من بين كل ثلاث مسحات



وأشار صبيحات إلى أن هناك ثلاثة أضعاف الأعداد من الأشخاص الذين لم يتوجهوا لإجراء الفحص المطلوب والاحتمالية كبيرة بإصابتهم بفيروس (كورونا)، داعيا في السياق أبناء شعبنا للتوجه من أجل إجراء الفحص ليتسنى معرفة الوضع الوبائي وتقديم العلاج اللازم للحالات المصابة قبل أن يطرأ أي تدهور على صحة المريض.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة جنين، مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة،وسام صبيحات، إن من بين ثلاث مسحات، بينهم إصابة بفيروس (كورونا)، محذراً من خطورة الارتفاع في إيجابية الفحوصات التي بلغت 30%.وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، استمرار تسارع الارتفاع الملحظوظ في المنحنى الوبائي في كافة محافظات الوطن وارتفاع في نسبة الوفيات ونسبة الإشغال في المشافي بين 95 - 100 % .