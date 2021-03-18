مدير عام المشافي: نسبة الإشغال بمحافظات الضفة ما زالت مرتفعة وبلغت 100%



وحذر في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، من استمرار ارتفاع أعداد الإصابات التي تحتاج للعناية المركزة من مجمل الإصابات بفيروس (كورونا).



وأشار نزال إلى أنه جاري العمل لتجهيز مشفى عتيل بطولكرم، موضحاً أنه سيتم توظيف الكوادر الطبية وتجهيز مرافقه بأسرع وقت.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المشافي في وزارة الصحة، د.نجي نزال، إن نسبة إشغال المشافي ما زالت مرتفعة، وبلغت 100% في معظم المحافظات منذ حوالي عشرة أيام.