تعرف على أول منطقة بالعالم يتم تطعيم جميع البالغين فيها بلقاح (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، بأن منطقة "جبل طارق"، هي أول منطقة في العالم، يتم تطعيم جميع البالغين فيها.



وأضافت في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، بأنه تم تطعيم جميع البالغين بلقاح (كورونا)، في منطقة جبل طارق.



في سياق آخر، أكدت وزارة الصحة البريطانية، بأنه سيتم تطعيم 12 مليون شخص بالجرعة الثانية، بحلول نيسان/أبريل المقبل.