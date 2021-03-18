صور.. فنانون عرب يشاركون بمعرض الكتروني تضامناًَ مع القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبرعاية وزارة الثقافة الفلسطينية افتتحت جمعية ملتقى الفن التشكيلي (حنين) بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل المعرض الدولي للفن التشكيلي (ألوان عربية 2) وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية و بمشاركة 71 فنانأ من الدول العربية وفلسطين ويأتي مشاركة الفنانين العرب تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويأتي تنظيم المعرض بمناسبة يوم الثقافة الفلسطينية والذي يصادف يوم ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش .العراقالفنان عباس الزهاوي –العراق " يقول كانت مشاركتي في هذا المعرض الإلكتروني الافتراضي هو لبناء الجسور بيننا وبين الفنانيين التشكيلين في كافة الدول العربية وفلسطين وللتعرف على الأساليب والتواصل ويسعدني أن أشارك في هذا المعرض في بلدي الثاني فلسطين.اليمنالفنان د.خالدعبدالله غانم ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ من اليمن قال " اني اشعر بالسعادة تغمرني وانا أشاهد هذا المعرض الرائع ومما زاد من سعادتي ان تكون فلسطين الحبيبة هي المنظمة للمعرص االذي شاركت به 14 دولة عربية أتمنى ان تزداد الصلات الفنية والثقافية بين معظم الدول العربية "سورياالفنانة نادية بانة من سوريا قالت "لطالما كانت فلسطين محور اهتمام العرب وقضيتهم الاولى، وهاهم الفلسطينيين والعرب يغزلون الوانهم معرضا فنيا يعبرون فيه عن حبهم لها، وتفانيهم في سبيلها. ان معرض الوان عربية تجسيد لحالة التكاتف والتلاحم بين الفنانين العرب و حالة وجدانية تفيض بمشاعر الحب والانسجام ،وتعبر عن فلسفة الحب الابدية بين العرب وفلسطين الام."الفنان مهند علاء الدين : قال "من سوريا اشكر القائمين على المعرض الذين يعملون على ايصال الحركة التشكيلية في فلسطين الى تحقيق هدفها الاساسي وبمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني وتحقيق الجمع بين مختلف طيوف الفنون في الوطن العربي لايصاله الى الناس وتسليط الضوء على الحركة التشكيلية في فلسطين .الأردنالفنانة ريما يوسف من الأردن : " قالت : في الوقت الذي تفرق فيه الحدود والحروب الناس يأتي الفن ليوحدهم عابرا كل الثقافات والقارات و هو فرصة للتعبير عن آرائهم وعن تحقيق آمالهم نحو السلام والامان ويسعدني ويشرفني أن أشارك في معرض فلسطين ألوان عربية ٢ مع نخبة من المبدعين العرب في فلسطين تحت مظلة أشرف قضية وأنبل شعب و شكرا لمن نظم المعرض وكل التقدير لمن منح لنا فرصة التعبير"العراقالفنان علاء الصفندي من العراق قال عن المعرض : " أفضل تعبير يقال عن هذه الأرض الغالية أرض فلسطين أنّها قلب الامة النابض وفي نفس الوقت هي جرح الامة التي يفوح منها عبق التّاريخ وأصالته حيث تتمتّع بمكانة كبيره بين دول العالم أجمع وخاصةً بين الدّول العربيّة فلها مكانة تاريخيّة ودينيّة وسياحيّة كبيرة تفتقر لها الكثير من الدّول الكبرى فهي من أجمل بقاع الوطن العربي، وهي الأم، وما أجمل مدنها،وما ألطف شعبها ذلك الشعب المندفع نحو التحرير واسترداد الأرض مهما كلف ذلك من ثمن حتى لو كانت أرواحهم ، ولي الشرف بالمشاركة في هذا المعرضمصرأسامة الشيب –جمهورية مصر العربية يقول : المعارض الفنية التشكيلية أرض خصبة وحديقة ينثر فيها كل فنان عبير إبداعه وشذى أعماله وهذه المعرض يضم كوكبة من الفنانين معهم تكتمل الروعة وبهم يكون الابداع الحقيقي ومن خلال اعمالهم تتحقق الاستفادة الفنية وسمو المعاني وارتفاع الذوق العام الفني شكراً لمنظمي المعرض الذين أتاحوا لنا كل هذا الجمال ومن خلال معرضهم أظهروا أروع الأعمال""لبنانالفنان ياسر ديراني –لبنان يقول عن المعرض :"معرض فلسطين له قدسية خاصه بالنسبه لي وليست المره الاولى ارسم لفلسطين اثناء حرب غزه ذهبت الى الحدود مع فلسطين ورسمت لوحة الى فلسطين وهذه المشاركه تعني لي الكثير واعتبر المعرض والمشاركة من صلب المقاومة"الجزائرالفنانة التشكيلية د. وافية حاشي من الجزائر: " تشرفت وسعيدة جدا لمشاركتي معكم للمرة الثانية مع وافر شكري واحترامي و تقديري للاستاذ الفنان القدير عبد الحميد الصوص رئيس جمعية ملتقى الفن التشكيلي حنين ونامل ان يلقى نجاحا كبيرا ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والتالق ومزيد من نشر الوعي والثقافة والسلام والمحبة بين الشعوب العربية "تونسالفنانة ايناس ازرق من تونس :أشادت بالمعرض واعتبرته فرصة للتواصل مع فلسطين الحب وفلسطين الكرامة ...ونأمل في المستقبل ان ننظم المعرض في ارض فلسطين وهي محررة من الاحتلال البغيض "السعوديةالفنانة ليلى الهاشم من السعودية : فكرة جديدة وفريدة من نوعها ان ينطلق معرض فني تشكيلي من فلسطين الحبيبه بالعادة معارض فنيه من بلدان معينه وسعيدة بمشاركتي في هذا المعرض الثاني الفني الجميل الذي يحمل نخبه وكوكبه فنيه تشكيليه مميزة واشكركم لاتاحة الفرصة لنا للمشاركة في معرض الوان عربية ...فلسطينالفنان الفلسطيني أياد الطميزي قال عن اللوحات المشاركة في المعرض " لوحات في مجملها رائعة ومعبرة .. عكست أساليب وشخصيات فنية وثقافات عربية متنوعة .. بوركت جهود مؤسسة حنين للفن التشكيلي/ فلسطين .. ولكل جهة داعمة لها .. كل الاحترام والتقدير والتوفيق لكل ريشة .. تركت بصمتها المميزة هنا .. دمتم .. ودام نبض إبداعكم .. على امتداد الوطن العربي الكبير .. من قلب فلسطين .. نبرق لكم أجمل تحياتنا .. وبالتوفيق للجميع .وعبرت أماني الفاخوري أمين السر لجمعية الفن التشكيلي حنين عن أعجابها ورضاها عن المستوى المتميز للفنانين والفنانات المشاركين في المعرض من فلسطين والدول العربية وتوجهت بالشكر الى وزارة الثقافة الفلسطينية والى الجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل لجهودهم المتميزة في تنظيم المعارض الافتراضية وأكدت ان الجمعية ستواصل نشاطاتها الثقافية بشكل مستمر رغم جائحة كورونا والأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الثقافي والمؤسسات الثقافية في ظل جائحة كورونا .