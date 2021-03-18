شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: توقيع الفصائل ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها

لجنة الانتخابات: توقيع الفصائل ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت لجنة الانتخابات المركزية بتوقيع الفصائل الوطنية المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية خلال لقاءاتها في القاهرة على ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة.

وأكدت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية الميثاق المستمد من قانون الانتخابات والذي يدعو للتنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الإلتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية.

وذكرت اللجنة أن المدير التنفيذي هشام كحيل شارك في لقاءات القاهرة ممثلاً عن اللجنة وقدم للمجتمعين تقريراً حول سير الإعداد للإنتخابات التشريعية، مؤكداً حرص اللجنة على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

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