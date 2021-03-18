قطاع غزة: أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا) حتى اللحظة

وأضافت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عملية التطعيم لازالت مستمرة، داعية المواطنين للإسراع إلى تلقي اللقاح، وفق الفئات المعلن عنها.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، قالت اليوم الخميس، إن القطاع يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس (كوفيد- 19) المسجلة يومياً، وكذلك زيادة الحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في أقسام العزل بالمستشفيات.





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا يتطلب مزيداً من تضافر الجهود، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الجميع، والحفاظ على كبار السن من خلال:





- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.





- تجنب أماكن التجمعات و الازدحام.





- عدم الاختلاط مع أي شخص، تظهر عليه أعراض مشابهة لـ (كوفيد- 19) أو لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب.





- الحد من مخالطة الأطفال، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.





- الإسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.



