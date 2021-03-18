"الصحة" بغزة تصدر تصريحاً بشأن وفاة فتاة في خانيونس

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً بشأن وفاة فتاة في خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: وزارة الصحة بقطاع غزة، تنفي أن تكون وفاة الفتاة عائشة سالم المنسي (18 عاماً) من مدينة خانيونس بسبب فيروس (كوفيد- 19).





وأضافت وزارة الصحة بغزة: بأنه تم إجراء فحص مخبري لها وكانت نتيجتها سلبية، داعية الجميع إلى عدم تداول أي منشورات غير مستندة أو معلنة عن المصادر الرسمية، وعبر نوافذها المعتمدة.

رام الله - دنيا الوطن